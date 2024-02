[Galería] Millonarios se derrumba y le da vida a Once Caldas: dura derrota en El Campín

El panorama en Millonarios no ha sido el mejor en las últimas jornadas. De empezar el rentado local en la parte alta, poco a poco se han desinflado. De hecho, en los últimos partidos, no han encontrado la manera de quedarse con las victorias. El cuadro albiazul perdió contra Águilas Doradas en casa, luego ante Patriotas de visita y ahora, Once Caldas aumentó el calvario.

Alberto Gamero sufrió desde el principio con el ataque de Once Caldas y con los constantes fallos de Millonarios, especialmente en el segundo tiempo. Los albos tuvieron la primera con Gustavo Torres en un cabezazo que se perdió por encima del larguero. La visita seguía atacando con Dayro Moreno y una volea que se perdió por un costado.

Sobre los 16 minutos, Daniel Ruiz tuvo la primera para Millonarios con un centro que se cerró y James Aguirre aseguró en dos tiempos. Pero, esa acción no fue suficiente para detener al Once Caldas que en un pelotazo de Dayro Moreno a Billy Arce, el ecuatoriano aprovechó el error en la zaga defensiva para definir por encima de Diego Novoa al fondo.

Millonarios con la derrota parcial se fue arriba buscando empatar, pero en la primera parte se fueron al descanso sin el gol que les diera la paridad. Así culminaron los primeros 45 minutos.

Ya en el complemento, a los 47 minutos Leonardo Castro tuvo la oportunidad de igualar con un disparo en el área que la zaga defensiva de Once Caldas cerró al córner. Dayro Moreno fue una amenaza constante y el travesaño salvó a Millonarios sobre los 66’.

Millonarios fue torpe en el complemento, tanto en ataque como defensivamente. De hecho, a falta de quince minutos para el final del juego, Delvin Alfonzo cometió un evitable penalti que Dayro Moreno no falló, aumentando el marcador. Posteriormente, Leonardo Castro tuvo la opción de descontar en el área. No encontró el remate y Santiago Giordana sacó un tiro con el arco vencido por encima.

Con este resultado, Millonarios acumula tres partidos seguidos sin conseguir unidades, siguen por fuera de los ocho y buscan enderezar el camino cuando reciban a La Equidad. Por su parte, Once Caldas se acerca a los ocho y visitará al Deportivo Cali en la décima jornada.