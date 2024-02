Gamero calma las aguas en Millonarios: pese al mal momento: "Nunca hemos pensado en crisis"

Los más recientes resultados de Millonarios no han sido los más favorables en la Liga Betplay, pues viene de dos derrotas consecutivas por la mínima diferencia ante Águilas Doradas y Patriotas, lo que lo alejó de los primeros lugares en la tabla de posiciones.

Pese a esta circunstancia, el técnico Alberto Gamero confía en que sus dirigidos podrán recuperar el rumbo para volver a dar garantías de que es un claro favorito al título en este primer semestre.

"Nosotros nunca hemos pensado en crisis. Tenemos un equipo competitivo que ha hecho cosas buenas. Hemos tenido partidos donde pudimos ganar. Hemos hecho cosas importantes y se ha perdido. Esto es de tranquilidad y nosotros tenemos plena confianza en el grupo que tenemos", manifestó el samario al atender a los medios de comunicación.

Vea también: Millonarios respira más tranquilo en la Liga Betplay: confirmó el regreso de un referente

Gamero no fue ajeno al tema de las lesiones, algo que afectó notablemente al plantel a lo largo del semestre y que lo obligó a buscar alternativas: "Tenemos la posibilidad de tener a Johan Hernández, un jugador que siempre estuvo allí, pero que no lo pudimos sumar por los laterales que ya estaban. La idea para nosotros es no tener ese pensamiento y esa idea de preocuparnos por las lesiones", puntualizó.

Aun con las lesiones, el samario ha ido recuperando piezas importantes como Daniel Cataño o David Macalister Silva. Además, es consciente que esto es algo que puede experimentar cualquier deportista: "El futbolista está expuesto a cualquier lesión porque es un deporte de contacto y desafortunadamente nos ha tocado a nosotros", afirmó.

Le puede interesar: Millonarios no puede terminar fechas tranquilo: nueva lesión de un titular

Ahora Millonarios tiene el reto de reivindicarse ante su hinchada cuando reciba este martes a Once Caldas en El Campín con el propósito de sumar tres puntos que le permitan enderezar su rumbo en la Liga Betplay.

Otras noticias

Armenia: Sede de competencia mundial de Duatlón