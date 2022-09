Gamero confirmó cuatro bajas y algunas dudas en Millonarios contra Once Caldas

A pesar de ser líder y estar muy cerca de la clasificación a los cuadrangulares semifinales, en Millonarios hay cierta preocupación por las lesiones de algunos jugadores y la acumulación de cargas físicas de otros.

Después de superar a Deportivo Independiente Medellín y clasificar a la final de la Copa BetPlay, el conjunto 'embajador' se prepara para visitar este domingo 11 de septiembre a Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, confirmó en rueda de prensa que cuatro jugadores no harán parte del plantel para el duelo por la Liga BetPlay.

Y es que el defensa Juan Pablo Vargas y el delantero Luis Carlos Ruiz continúan con molestias físicas, por otro lado, los volantes David Macalister Silva y Daniel Ruiz presentaron altos valores de sobrecarga, por lo que quedaron descartados.

Mucha carga en los jugadores

"Mucha carga. La idea es no arriesgar. A pesar de tener algunos días de descanso. Vamos a hacer variantes y darle la posibilidad algunos jugadores. Van a ir muchos que de los que jugaron el día domingo".

Juan Pablo Vargas

"(Juan Pablo Vargas) No creo que juegue. Ha sentido la pequeña molestia y yo creo que lo que defina una resonancia que le van a hacer. Lo veo complicado, el jugador debe sentirse tranquilo y seguro".

Luis Carlos Ruiz

"Tiene una molestia en el aductor, seguro no va a ir. Tenemos una serie de partidos donde tenemos que mirar la carga de los jugadores. No ha entrenado, no vamos a forzarlo, es seguro que no va a ir. Estamos viendo la carga de los muchachos".

Gamero se refirió a la final de la Copa BetPlay, al hecho de que se cruza con los partidos amistoso de la Selección Colombia y a la posibilidad de un cambio de fecha.

"Es algo viable, se debe dar, si van jugadores a la selección, lo más seguro es darle alternativas al equipo que presta sus jugadores. Para mi no hay ni necesidad de pedirlo. Se debería hacer. Vamos a jugar contra Unión o Junior que de pronto también les llamen jugadores".