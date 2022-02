Gamero dejó de lado los rumores y confirmó por qué no estuvo Román

Millonarios venció a Águilas Doradas en el estadio El Campín por la séptima fecha de la Liga Betplay, gracias a las anotaciones de Daniel Ruiz y Jader Valencia que lo dejan en igualdad de puntos (14) con Atlético Naciona.

El equipo capitalino de a poco va mostrando en cancha lo que quiere su técnico Alberto Gamero, quien ha tenido que realizar variantes tras las ausencias de piezas claves como la de su lateral derecho Felipe Román, que no pudo estar presente en varios partidos de este semestre.

Por tal razón, el timonel ‘albiazul’ dejó claro en la rueda de prensa que la ausencia del bogotano es por molestias musculares y no por el contrato como se ha rumorado: “Se malinterpretó cuando decían que Román no podía jugar por lo de su contrato. Él tuvo una lesión el año pasado y fue a la selección con una molestia. Por eso no fue el Román que conocemos”.

Asimismo, agregó que “lo que tiene Román es una inflamación en el hueso y toca esperar que desinflame. Ha podido jugar con infiltración. Sé que para el sábado Román no va a estar, vamos a esperar para ver si alcanza a estar el martes” ante Fluminense por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.

Por ahora, Millonarios se concentrará en lo que será su próximo duelo de la liga ante Jaguares que será el sábado 26 de febrero. Gamero y sus jugadores esperan mantener la racha de victorias para llegar con motivación y debutar en la Copa Libertadores ante Fluminense la próxima semana.