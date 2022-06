Gamero destacó la personalidad de Millonarios en el empate contra Atlético Nacional

Millonarios se acerca cada vez más a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor después de empatar, en un vibrante partido, 2-2 con Atlético Nacional en partido de la fecha 2 que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, entrenador del conjunto 'embajador', valoró lo hecho por los dos equipos durante los 90 minutos y también felicitó a Hernán Darío Herrera.

"La gente se tuvo que haber ido contenta por lo que vieron. Felicito a Millonario y a Nacional. Me siento contento por el transcurrir del partido y felicito a Hernán Darío. Fue un partido de finales de dos grandes equipos y los dos buscamos el arco. Cualquiera de los dos pudo haber ganado. Es bueno para el fútbol, para nosotros. Hoy gana el fútbol", afirmó.

Gamero destacó la personalidad de sus dirigidos, ya a capacidad de tener el dominio del balón a pesar de la presión ejercida por el público que llenó el estadio.

"Me gustó la personalidad, la posesión de balón, me gustó que el equipo supo hacer transiciones y elaboró cuando tenía que elaborar. Es uno de esos partidos en los que nos llevamos un punto, pero en términos generales me gustó", dijo.

Lesión de Diego Herazo

Alberto Gamero habló de la situación de Diego Herazo, quien sufrió una molestia en el final del encuentro.

"Diego Herazo me dice que cuando va a patear le pone la planta del pie y tiene una herida en el empeine y tiene eso inflamado. Esperemos si se recupera. Me gustó la personalidad que tuvo el equipo, no es fácil jugar en Medellín", indicó.

Andrés Murillo reemplazo de Juan Pablo Vargas

"El rendimiento de Murillo fue muy bueno. Se va tomando confianza. Le tocó jugar en el Atanasio contra Nacional y no fue fácil. Tuvo un partido muy bueno, en el fútbol nos podemos equivocar todos, hace parte del fútbol. Tuvo dos o tres cierres muy buenos. Tuvo por momentos la ayuda para iniciar el juego y en el juego aéreo fue fenomenal", describió.

Cómo visitar a Junior

"Mirar y recuperarnos bien. No habrá mucho tiempo de entrenamiento, se trabajará en la recuperación. El grupo que jugó seguramente será el mismo contra Junior. Si vamos a hacer en Barranquilla lo mismo que en Medellín me tengo que dar por bien servido. Es el partido de un porcentaje muy grande para ir a la final. Sacar un buen resultado nos llevará aa estar mucho más cerca para llegar a la final. Vamos a encontrar un equipo herido y eso es peligroso", afirmó.