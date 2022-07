Gamero explicó la situación de Llinás y Ruiz y la posibilidad que tienen de salir de Millonarios

A pesar de que la Liga BetPlay del segundo semestre está en pleno desarrollo, en algunos clubes del balompié nacional hay expectativa con lo que puede ser la salida de jugadores, teniendo en cuenta que el mercado de fichajes en Europa y en otros países de América sigue abierto.

Es el caso de Millonarios, que a pesar de sumar cinco puntos luego de dos empates y una victoria en las tres primeras fechas, está expectante por recibir ofertar por dos de sus principales figuras.

Lea también: Millonarios: Los dos jugadores que vuelven y el tiempo de las dos bajas

Y es que desde hace algunos meses se ha especulado con las posibles salidas del defensa central Andrés Felipe Llinás y del volante Daniel Ruiz, quienes han sido dos de los futbolistas con mejor rendimiento y que han llamado al atención de equipos del exterior.

Al respecto, el director técnico Alberto Gamero fue claro al señala que hasta el momento Millonarios no ha recibido ninguna oferta formal, por lo que cuenta al 100% con los jugadores.

"Lo de Llinás y lo de Ruiz hasta el momento no hay una oferta que uno diga ‘es que se van’, pero también tengo que pensar una cosa, ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones".

A pesar de lo explicado, Gamero también aclaró que es consciente que en cualquier momento puede llegar una oferta y alguno se podría ir.

"Yo algo siempre he dicho en un equipo, si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tener a un jugador si no quiere estar, eso no quiere decir que ellos no quieran estar”.

Le puede interesar: Miguel Ángel Borja debutó con victoria en River Plate

Finalmente, el entrenado aseguró que va a ser difícil que cualquier jugador esté concentrado si sabe que interesa a algún equipo de Europa, sin embargo ninguno tiene propuestas buenas.

“Pero estando ellos con una posibilidad de irse a otra parte, a Europa o a otro fútbol, y estar aquí, no van a tener la mente aquí. Ojalá que no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí. Hasta ahora nosotros tú ves que Ruíz está jugando y Llinás está jugando, porque no hay negociaciones por ellos, el día de mañana pueden que haya por ellos”.