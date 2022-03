Gamero no le teme a dejar Millonarios: "Si hay que irse no tengo problema"

Millonarios sigue liderando la tabla de posiciones bajo la orientación de Alberto Gamero, quien busca conseguir su primer título con el elenco ‘embajador’, luego de perder la oportunidad en el primer semestre del 2021 ante Deportes Tolima.

Luego de la caída en la Copa Libertadores a manos de Fluminense, algunos hinchas empiezan a cuestionar el trabajo del timonel tras sus recientes eliminaciones en torneos nacionales e internacionales.

Le puede interesar: Millonarios ya planea la salida de su principal figura: "En junio se va Daniel Ruiz"

Ante las opiniones sobre su trabajo, el estratega samario en una reciente entrevista dejó en claro que le resta importancia a eso, pues si debía salir del equipo lo hacía sin ningún inconveniente: “Yo no le temo a eso. En varias entrevistas he dicho que a todos los equipos a los que llego, no solo en Millonarios, quiero salir campeón. Todos los técnicos que llegamos a un equipo queremos salir campeones. Si no se da y uno tiene que irse, pues hay que hacerlo, no hay problema”.

Asimismo, recordó que “Millonarios está haciendo una buena campaña. Está haciendo un proyecto muy importante con una camada de jugadores”, pero volvió a recalcar que “si la razón es que, si no se sale campeón, hay que irse, no hay ningún problema. Con eso no tengo problema”.

Vea también: El 'fantasma' Guarín aún ronda en Millonarios: las escandalosas bonificaciones que alcanzó a recibir

“Esa pregunta me la han hecho diez veces y la he contestado de la misma forma. Vine acá a trabajar en un proyecto al que me invitaron. Me parece que hay cosas muy buenas y el día que me tenga que ir, me voy”, dijo Gamero en Caracol.

Hay que recordar que tras las elecciones legislativas en Colombia, la fecha del fin de semana se postergó, por lo cual, el equipo bogotano volverá a competir oficialmente este viernes 18 de marzo ante Once Caldas en el estadio El Campín.