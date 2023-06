Gamero no se confía en la final pese al buen juego de Millonarios: "No es de méritos"

Millonarios se llevó un empate en su visita a Nacional en la final de ida de la Liga Betplay del primer semestre de 2023, pues se firmó un 0-0 en el Atanasio Girardot, el cual deja la serie abierta de cara a la vuelta que se disputará el próximo sábado 24 de junio.

Sin embargo, en el cuadro Albiazul hay sensaciones encontradas debido a que, si bien, es un resultado bueno para cerrar de local, pudo haber sido mejor, teniendo en cuenta que desde la mirada de Alberto Gamero, su técnico, "tuvimos las chances más claras".

Declaraciones de Alberto Gamero luego de la final de ida entre Millonarios y Nacional

En cuanto a lo que fue el duelo de este miércoles, Alberto Gamero dejó saber que "no estoy de acuerdo en la mentalidad de no querer perder. Muchas veces en el fútbol juegas bien y pierdes, siempre tuvimos la mentalidad de hacer un buen juego y buscar el partido, ponerlo en una zona donde Nacional no sea fuerte, que es en zona dos y uno de ellos".

No obstante, el entrenador de Millonarios considera que tanto la final, como la mayoría de partidos, "no es de méritos", eso sí, sin dejar de lado que "enfrentamos a un gran rival que jugó, propuso. El hecho de jugar bien no quiere decir que hayamos sobrepasado a Nacional".

Además, el DT de Millonarios dijo que "fue un partido de final, digno, ellos nos quitaron el balón y donde nosotros los atacamos también. Lo único que se puede decir es que tuvimos las chances más claras. La llave estará abierta. Así como nosotros propusimos, ellos lo harán en Bogotá", anticipándose a lo que será el juego definitivo en El Campín.

Ahora, Millonarios espera volver a contar con Álvaro Montero y Óscar Cortés para el partido de vuelta de la final contra Atlético Nacional; además, respecto a los jugadores que salieron de la cancha en la ida (Stiven Vega y Daniel Cataño), Gamero dijo que "los cambios fueron por calambres, no por algo muscular. Les dije antes, tenemos otro partido más, no vaya a ser una lesión o un esfuerzo mayor".