Gamero pasa la página: refuerzos y plan de trabajo en Millonarios para el segundo semestre

Millonarios quedó sin posibilidades de llegar a la final de la Liga BetPlay después de empatar con Atlético Nacional en condición de local en la fecha 5 del grupo A en los cuadrangulares semifinales.

A pesar de que el equipo 'embajador' debe jugar contra Atlético Bucaramanga el próximo miércoles, dicho encuentro se realizará por cumplir calendario y el director técnico Alberto Gamero planifica lo que será la competencia del segundo semestre.

Lea también: Millonarios: Las posiciones que necesita reforzar para el segundo semestre

En diálogo con Planeta Fútbol de Antena 2, Gamero dio a conocer los refuerzos que necesita, teniendo en cuenta las falencias encontradas en la primera mitad del año.

"Estamos dolidos pero no nos puede durar todo el tiempo. No todo es malo. Hay cosas que se hicieron bien y otras mal. Tenemos que mirar las cosas que hicimos mal para corregir. Me hacen falta delanteros que metan goles", afirmó.

El estratega aseguró que ya habló con la junta directiva y realizó sus pedidos para el segundo semestre.

"En la junta directiva están conscientes que se necesitan unos futbolistas para fortalecer esta camada que tenemos. Se necesitan jugadores de experiencia que vengan a hablarles a los jugadores jóvenes y que vengan a soportar esos partidos de primera clase".

Posiciones a reforzar

"Hay tristeza por no llegar a la final, pero necesitamos jugadores que nos hagan goles, si es goleador mucho mejor. También debemos maquillar unas cositas. No siempre el mejor es el campeón. Yo no me voy a cruzar de brazos, yo soy el que más insiste en querer ser campeón. Para ser campeón se necesita trabajar bien, estamos trabajando y se necesitan las inyecciones que estamos buscando".

Le puede interesar: Luis Díaz tiene nuevo compañero: Liverpool contrató delantero

Refuerzos extranjeros o colombianos

"Siempre se ha hablado con los directivos, queremos traer. Si vamos a traer un extranjero es una lotería. Vamos a buscar colombianos, no es fácil, para mi tampoco. Este semestre me parece que hay muchas cosas buenas. Nos faltó goles y vamos a buscar goles y tenemos que maquillar otra posición. El déficit de Millonarios es goles y vamos a buscarlo".

Alberto Gamero explicó que después del partido contra Atlético Bucaramanga el plantel profesional tendrá una semana de vacaciones desde el 15 hasta el 22 de junio.