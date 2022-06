El técnico Alberto Gamero no escondió su dolor por la eliminación de Millonarios a manos de atlético nacional en la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay.

El entrenador incluso dejó en manos de la directiva su continuidad, tras este nuevo revés con el conjunto azul en el primer semestre de la temporada 2022.

Vea también: Los memes por la eliminación de Millonarios; no hubo piedad con el azul

El entrenador samario también se negó a calificar lo que pasó en las últimas jornadas como un fracaso, ya que el equipo sumó 48 puntos en la tabla de la reclasificación y fue el mejor equipo en el 'todos contra todos'.

Futuro en Millonarios: "Si la hinchada me dice que fracasé y tengo que dar un paso al costado, lo doy. No vine a fracasar. Le digo a la afición, a los directivos y a la prensa que me siento feliz con esta camada de jugadores que hemos sacado".

¿Fracaso?: "Con el respeto que se merece el hincha pero hoy aquí no hablo de fracasos; fracasó el que no lo intenta y nosotros lo intentamos, hasta hoy peleando para ir a la final. Todos estamos dolidos. Tenemos casi que el 50% del fútbol base y está representando bien a la institución. Hoy este equipo es de Millonarios, y son jugadores que salen a ganar los partidos. Me da la verdad nostalgia escuchar la palabra fracaso para Millonarios con 48 puntos en el bolsillo".

Le puede interesar: Nacional vs Junior: ¿a cuál le sirve el empate para clasificar a la final?

Dolor por la eliminación: "Es dura esta eliminación por lo que veníamos haciendo. 48 puntos que no es que no sirvan, de pronto van a servir para la reclasificación. Pero es duro ver un estadio así como lo tuvimos hoy y quedar eliminados de la forma en la que se queda es duro. Respetando lo que hizo Nacional tuvimos todas las posibilidades para irnos arriba".