Gamero resaltó la victoria ante América: "Fue un partido disputado; Millonarios jugó mano a mano"

Millonarios venció al América 1-2 en el primer partido de los ‘Playoffs’ de la Liga Betplay. Por tal razón, el estratega ‘embajador’, Alberto Gamero resaltó lo realizado por su equipo y la importancia de quedarse con la victoria en condición de visitante: “Fue un partido disputado, hicimos que el compromiso fuera de ida y vuelta, en el inicio buscamos que ellos nos atacaran para buscarlos con juego directo. Millonarios jugó mano a mano y eso es importante para que los jugadores tomen más jerarquía”, indicó Gamero en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Asimismo, indicó que gracias a la expulsión de Yesus Cabrera se “dio la posibilidad de hacer una variante más ofensiva, de buscar el partido y lo conseguimos. Todos entraron bien y logramos controlar el partido”; hay que recordar que Millonarios consiguió el segundo gol minutos después de la salida del autor del empate.

No obstante, el timonel azul dijo que en la segunda mitad al equipo capitalino “nos costó porque tuvimos las opciones de gol en el primero y no las concretamos, nos empataron y el equipo no lo asimiló, ahí perdimos los hilos, pero desde que llegamos fue con la visión de ganarlo”.

Por otra parte, Gamero espera que la lesión que sufrió el central ‘Tico’, Juan Pablo Vargas no pase a mayores: “Esperamos que sea una molestia, no creo que haya sido algo grave”.

Finalmente, el estratega ‘embajador’ indicó que“hablé con Emerson, yo espero que no vaya a ser crucificado. Cometió un error como muchos, esto será aprendizaje para él, quien pidió excusas a todo el grupo”.