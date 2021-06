Gamero resaltó valentía de Millonarios y advirtió a Junior: "Podemos remontar este marcador”

Alberto Gamero habló luego de la derrota 3-2 ante Junior en Barranquilla y aseguró que confía en sus jugadores para darle la vuelta al marcador y clasificar a la gran final del fútbol colombiano. Para el entrenador, sus dirigidos hicieron una gran actuación a pesar del difícil clima y humedad del Metropolitano.

"Hoy la temperatura con la humedad estaba muy alta, sin embargo, insistimos en presionar porque cuando Junior nos lleva al bloque bajo es porque veníamos de un bloque alto. Nosotros retrocedimos porque cuando hacíamos la presión alta Junior se nos salía, pero creo que una de las cosas que vi en el equipo hoy es que quisimos presionar siempre y eso me gusta, que tengan esa mentalidad”, analizó.

El planteamiento desde el inicio era claro, y Gamero lo explicó que la idea era ganar. Aunque no se pudo conseguir ni un empate, el entrenador se va satisfecho con la ilusión de que llegue rápido la vuelta.

"Vinimos hoy a buscar el partido, vinimos hoy a hacer gol también. Es duro para uno hacer dos goles en Barranquilla e irse sin puntos, pero bueno, Junior también hizo 3. El equipo sacó valentía, no es fácil jugar en Barranquilla a esta hora", indicó.

De cara a la vuelta, el entrenador ve muchas opciones para hacer el fútbol efectivo y ofensivo que desea. Incluso, el timonel cree que hay detalles que los ilusionan con la remontada. "Podemos remontar este marcador con más tranquilidad. Vamos a estar en nuestra plaza y a una altura que es dura, tratar de aprovecharla. Creemos en lo que hacemos", puntualizó.

"Yo hoy me voy tranquilo con lo que mostraron los jugadores. Repito, yo jugué en Barranquilla y no es fácil venir a jugar a esta hora con esta humedad. Me parece que los jugadores hicieron un buen trabajo", concluyó.