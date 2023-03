Millonarios consiguió un empate valioso en su visita al Atlético Nacional en la fecha 8 de la Liga Betplay. El conjunto dirigido por Alberto Gamero tuvo una plantilla alternativa pensando en el duelo de vuelta por la fase 3 de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Tras finalizar el partido, el conjunto azul se mostró satisfecho con la igualdad 0-0. El onceno bogotano tuvo opciones para haberse quedado con el compromiso y dejó ver un gran nivel en el Atanasio Girardot.

El entrenador samario aprovechó la rueda de prensa para hablar de la competencia al interior de la plantilla. El técnico reconoció las virtudes de sus dirigidos en el clásico y mostró su alegría por el resultado conseguido.

Reflexiones del partido

"Los jugadores deben coger experiencia y estos son los partidos para hacerlo y que demuestren por qué están en Millonarios. Nosotros elaboramos un partido ante un rival que es fuerte y que es un clásico, pero siempre les he dicho que salgan a competir sin temor y sin miedo, pero también dándose valor. Hicimos un partido tácticamente organizado".

El valor de jugar con la suplencia

"Me gustó que a pesar que se jugó con una estructura diferente, aunque ya se ha hecho, no se perdió la idea de lo que queremos. Compartimos la posesión con ellos y nuestro equipo hizo presión durante todo el partido. El equipo no cambió su modelo y por momentos Nacional nos sometió a defendernos, pero también lo hicimos nosotros. Este partido nos deja tranquilos".

La competencia interna en la plantilla:

"El grupo entró a la cancha convencido. Yo les dije a ellos, no va a jugar un grupo alterno, va a jugar Millonarios. Tuvieron la gallardía y la jerarquía. Algo curioso, hoy salimos jugando más desde el fondo que cuando lo hacemos con el equipo titular. Estos jugadores están metidos y es tocarle el hombrito a los que están allá, y deben sentirse también orgullosos de sus compañeros".

Por ahora, el conjunto embajador se alista para lo que será la definición de la fase previa de Libertadores. El conjunto azul viajará a Belo Horizonte para medirse a Mineiro el siguiente miércoles.