Gamero tras vencer a Nacional: "Ganar aquí es bueno y da alegría"

Millonarios consiguió vencer en el Atanasio Girardot al Atlético Nacional 1-3 con los goles de Daniel Giraldo y Jader Valencia que convirtió en dos oportunidades.

El cuadro ‘embajador’ logró hacer un partido redondo en la tarde de este domingo, pues volvió a la victoria, quedó cabeza de grupo y se acercó al ‘verdolaga’ en la tabla de reclasificación.

Por tal razón, el estratega ‘albiazul’, Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior al compromiso indicó que “vinimos acá a jugar un partido donde sabíamos que enfrentábamos un equipo con buena posesión de balón. Habíamos analizado bien la salida de ellos, vinimos a proponer el partido mano a mano. Ganar aquí es bueno y somos cabeza de grupo”.

Asimismo, Gamero confesó que a sus dirigidos les dijo que “vamos a jugar un cuadrangular después de esto, no me pierdan la cabeza, no me hagan expulsiones y que Nacional no me haga mas goles, que tuvieran inteligencia”.

Por otra parte, en la rueda de prensa el timonel ‘embajador’ señaló que la victoria le generó un “sentimiento de alegría porque hemos tenido unas semanas que no las hemos pasado bien, por muchas razones, hoy le ganamos un partido a un gran equipo, no es un secreto”.

“Hemos jugado partidos, perdimos cuatro en línea, los resultados no se nos daban, pero en el fútbol el equipo tenía cosas buenas y esto nos ayudaba en las derrotas, a mejorar, corregir y en las cosas buenas seguir creciendo”, sostuvo el técnico de Millonarios.

Finalmente, Gamero pidió disculpas por el altercado que se presentó al terminar el encuentro entre Nacional y Millonarios: “Pido excusas por el bochorno terminado el partido, no puede pasar esto en un partido tan importante".