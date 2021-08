"Ganamos muchas copitas": Mina recordó con James su paso por Santa Fe

El defensor mundialista con la Selección Colombia, Yerry Mina, estuvo en una charla con su compañero de mil batallas James Rodríguez donde hablaron de todo un poco a través de la plataforma de Twitch.

En medio de la charla, a Mina se le preguntó por su vivencia en Independiente Santa Fe, donde marcó historia al quedar como un referente de la zaga ‘cardenal’ antes de dar el salto al fútbol exterior.

El nacido en Guachené, Cauca, indicó que el haber llegado a Santa Fe “fue para mi algo... uff. Estaban muchos jugadores de calidad que me ayudaron a crecer mucho y después me fui afianzando más y me fui poniendo más 'nítido'".

Asimismo, el central del Everton señaló que su paso por el primer campeón de la Copa Sudamericana fue algo muy “bacano porque ganamos muchas copitas (sic) copas, Copa Sudamericana, Liga y de ahí pasamos a Palmeiras, me encontré con un buen equipo, estaban muchos jugadores de mucha experiencia. siempre que voy me tratan muy bien".

Hay que recordar que el zaguero estuvo tres temporadas con el equipo bogotano. En su estadía consiguió disputar 124 compromisos donde anotó 12 goles y quedó en la memoria de la parcial ‘albirroja’.