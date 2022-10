Geisson Perea se defiende tras las críticas: "Sé de dónde vengo y sé dónde he crecido"

Independiente Santa Fe afronta en la actualidad un bache futbolístico que ha estado permeado por los rumores de una crisis interna en el plantel. Asimismo, el último señalado por algo externo al nivel -más allá de algunos desaciertos reiterativos dentro del terreno de juego- fue Geisson Perea.

Pues el defensa central quien viene siendo titular en el equipo, fue el protagonista de un hecho que muchos señalaron como bochornoso y ocurrió en Montería. Pues durante el partido ante Jaguares, el futbolista se acomodó la pantaloneta y justo la cámara la captó, por lo que se afirmó que había mostrado sus genitales.

Sin embargo, el futbolista de 30 años ha salido a desmentir y de paso aclarar o sucedido, por lo que aceptó una invitación para hablar con 'Primer Toque' de Win Sports, afirmando que "lo que intenté fue acomodarme la licra, en ningún momento quise mostrar mis partes íntimas".

Lo anterior, Perea lo reafirmó al apuntar que "cuando estoy dentro de un campo de juego me preocupo por competir, por jugar y no por si la cámara me va a ver", por lo que consideró una coincidencia el hecho que la cámara lo haya ponchado justo en tal instante.

Entre tanto, el futbolista confesó que su intención es atender a los medios para aclarar la situación en vista de "la preocupación que generó en mi familia", pues afirmó que fue injusto "ver la actitud y el rostro de mis padres por algo que no fue como se dice".

Asimismo, Geisson Perea ratificó que su intención es "proteger mi integridad y la de mi familia", esto último, en vista de que "sé de dónde vengo, sé dónde he crecido, las bases que me han inculcado y el entorno familiar que me ha llevado a estar donde estoy".

Es menester recordar que Perea tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta el término de la temporada en curso, y en caso de no llegar a un acuerdo para renovar, tendrá que reintegrarse a Atlético Nacional, el equipo dueño de sus derechos deportivos.