Gio Moreno volvería a jugar en la Liga Betplay: ya hay diálogos

Giovanni Moreno, conocido cariñosamente como Gio, es uno de los jugadores más talentosos en la historia reciente del fútbol colombiano. Su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos y controversias, caracterizada por su habilidad en el campo y su franqueza fuera de él. Después de una exitosa etapa en Atlético Nacional, donde quedó campeón en 2022 tras vencer al Deportes Tolima en la final, su salida del club fue sorpresiva y polémica.

A pesar de haber renovado su contrato con Nacional, Gio Moreno no continuó en el equipo verdolaga. Su adiós se dio por la puerta trasera, marcando el fin de una era para muchos aficionados. En la rueda de prensa posterior al título, Moreno no se guardó nada y señaló públicamente que Hernán Darío 'el Arriero' Herrera, el técnico que los llevó al campeonato, era el que menos ganaba en el equipo. Esta crítica abierta a la directiva y su defensa de Herrera no fueron bien recibidas, lo que resultó en su cesión del club.

Tras su salida de Atlético Nacional, se especuló sobre varios destinos posibles para Gio. Se mencionó a Santa Fe y Envigado, el club donde inició su carrera profesional, como posibles destinos. Sin embargo, Moreno optó por el retiro, a pesar de tener múltiples ofertas y pretendientes interesados en su talento.

Para muchos aficionados y expertos del fútbol, ha sido una lástima que un jugador de la calidad de Gio, a sus 37 años, haya dejado de deleitar en los terrenos de juego. Su capacidad técnica y visión del juego lo hacían un activo valioso para cualquier equipo. No obstante, la noticia de su posible regreso al profesionalismo ha encendido la esperanza entre los seguidores del fútbol colombiano.

Gio Moreno volvería a la Liga Betplay

Esta semana, Felipe Sierra, un periodista especializado en fichajes del fútbol colombiano, reveló que Envigado está en negociaciones para traer de vuelta a Giovanni Moreno. Sierra también informó que Dorlan Pabón, otro canterano del club y excompañero de Gio, ya ha firmado su contrato con Envigado y se espera que Moreno sea el siguiente.

"En las próximas horas firmará Dorlan Pabón (36) su contrato como nuevo jugador de Envigado. En principio, será por 2 años; como adelantamos hace semanas. El siguiente objetivo del club es convencer a Giovanni Moreno (37) con quien ya iniciaron diálogos," informó Sierra.

Mariano Olsen, otro periodista del ámbito futbolístico, corroboró la información sobre Pabón, quien después de 14 años regresa al Polideportivo Sur con la misión de ayudar a que el equipo mantenga la categoría. La incorporación de Pabón es un paso significativo para Envigado, y su posible unión con Gio Moreno podría ser un factor determinante para el equipo en la Liga Betplay.

La posibilidad de que Gio Moreno vuelva a vestir la camiseta de Envigado no solo representa un regreso a sus raíces, sino también una oportunidad para que los aficionados vean nuevamente en acción a uno de los jugadores más talentosos de la última década en Colombia. Además, su presencia en el equipo podría ser un impulso anímico y futbolístico para un club que busca consolidarse y evitar el descenso.

La situación aún está en desarrollo, pero la expectativa es alta. La combinación de Dorlan Pabón y Gio Moreno, dos jugadores con una gran trayectoria y experiencia, podría ser la clave para que Envigado logre sus objetivos en la próxima temporada.

El posible regreso de Giovanni Moreno a la Liga Betplay no solo sería un acontecimiento significativo para Envigado, sino también para el fútbol colombiano en general. Los seguidores del deporte rey en Colombia están atentos y esperanzados de que este ídolo regrese a los campos de juego para demostrar, una vez más, su calidad y pasión por el fútbol.