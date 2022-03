Giovanni Moreno confesó cuál fue el error que cometió apenas llegó a Nacional

Atlético Nacional volvió a ganar en la Liga Betplay de la mano del técnico Hernán Darío Herrera. El equipo verdolaga ha ido en ascenso tras la salida de Alejandro Restrepo, quien fue designado como técnico interino a la espera de un nuevo estratega.

A la par de la mejor de Nacional, Giovanni Moreno ha tratado de ponerse a punto físicamente tras más de siete años en el balompié de la China.

El jugador fue uno de los más criticados al comienzo del campeonato por su bajo nivel. Por ello ha sido paciente como alternativa en el banco verdolaga frente a lo que ha sido su rendimiento.

Sin embargo, el propio Giovanni Moreno reconoció que apresuró los tiempos de su adaptación física y futbolística a la Liga Betplay.

"La idea es esa, poder estar bien para el equipo, para cuando me necesiten, para lo que se viene. Me apresuré mucho a estar con el equipo y se notó, pero tranquilo porque sé que a esto todavía le falta. Esto no es cómo empieza, sino cómo termina", dijo 'Gio' en la última rueda de prensa de Nacional.

"Uno constantemente tiene que adaptarse a todo, aquí o en China. El fútbol va evolucionando y pidiendo otras cosas. Uno quiere entrenarse para una idea de juego y un sistema. Si no estuviera dispuesto a eso, no hubiese aceptado venir a Nacional", agregó el jugador del cuadro verdolaga.