Giovanni Moreno fue presentado por fin con Atlético Nacional y habló ante los medios de comunicación sobre diferentes temas, como la anterior oportunidad que tuvo de vestir los colores del 'verdolaga' en enero de 2018, pero que desafortunadamente no se concretó. Por fin el mediocampista rompió el silencio y se refirió al respecto.

"Antes siempre estuve con contrato... La última vez que se hablaba y tenía la posibilidad de regresar justo salimos campeones en China y quedaba automáticamente renovado. Por eso no pude volver", remarcó.

"Al terminar ahora esta competencia, otra vez quedo libre, el club chino quería que me retirara con ellos, pero este era un deseo personal y un anhelo de mi familia. Si no era ahora, ya no sería nunca", confesó.

Por otro lado, Moreno habló de su nivel de juego actualmente y lo que tiene para aportarle a Nacional en búsqueda de pelear cada uno de los títulos.

"Creo que todo es una evolución, es muy difícil comparar el juego cuando estaba acá a lo de ahora. Vi mucho al equipo el semestre pasado, es un equipo que juega bien y lo principal es poder estar bien físicamente, y acomodarme", dijo.

Por último, 'Gio' reiteró que la intención es rendir al máximo para que Nacional esté en la punta del torneo local y consiga llegar a fase de grupos en la Libertadores como primera medida.

"La idea mía es venir a sumar, a incorporarme lo más rápido posible al grupo y aportar las cualidades técnicas que tengo. Es muy difícil hablar ahora de un resultado sobre cómo va a ser", finalizó.