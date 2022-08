Gordillo explicó porqué no firmó con Santa Fe y habló de la competencia en Junior

Junior de Barranquilla aprovechó la ventana del mes de agosto para fichar un nuevo jugador al oficializar la contratación del volante de primera línea Yeison Gordillo, quien se suma al plantel 'rojiblanco' como futbolista libre tras un corto paso por San Lorenzo de Argentina.

La contratación de Gordillo tomó por sorpresa a gran parte de la afición barranquillera, ya que el mediocampista estaba negociando su posible llegada a Independiente Santa Fe, club con el que no llegó a un acuerdo.

Lea también: No es solo fútbol: Niño saltó al campo a consolar al portero por derrota al último minuto

En conferencia de prensa del lunes 22 de agosto, el volante explicó porqué no llegó al cuadro 'cardenal', pero además aseguró que estaba buscando llegar a Junior.

"Tenía todas las intenciones de llegar al equipo bogotano, pero los tiempos no nos ayudaron y gracias0 a Dios se me presenta la oportunidad de llegar a Junior, una oportunidad que estaba buscando hace muchos años. Para nadie es un secreto y no la podía dejar pasar. Estoy muy contento de estar acá, hablé con el profe, si estoy acá es porque tanto los directivos como el cuerpo técnico dieron el aval, me queda ponerme a punto y aportarle al equipo".

Tras se presentado y cumplir con su primer entrenamiento, Gordillo aclaró que está trabajando para entrar en la dinámica de juego de Junior.

"Más que ponerme a punto, es entrar en la dinámica del cuerpo técnico y que ellos me vayan conociendo. Llego a un equipo que tiene una nómina extensa de mucha calidad. Hay jugadores en la posición que lo están haciendo muy bien. Vengo a aportar y a sumar para que el equipo pueda llegar al título”.

Le puede interesar: [Video] "Fútbol contra la guerra": Vuelve la liga profesional en Ucrania

El volante también se refirió sobre la competencia que tendrá en el medio campo, ya que el equipo 'rojiblanc0' cuenta con importantes jugadores en la posición.

“Sabemos la calidad que hay en la mitad de la cancha, así como en todas las líneas. Poco a poco iré aportándole al equipo. Encuentro a un grupo alineado, unido y con el mismo objetivo, clasificar a una copa internacional siendo campeón de un torneo. Yeison Gordillo es una persona que no da balón por perdido, que es un líder dentro de la cancha, que contagia y va para adelante. A la mayoría de jugadores ya los conozco y voy poco a poco adaptándome a lo que quiere el profe y estaré listo para cuando pueda demostrarlo”.