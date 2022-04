"Gracias por todo lo enseñado": el canterano de América que no se olvidó de Osorio

La desvinculación de Juan Carlos Osorio del América ha sido noticia desde antes que esta se produjera, inclusive; pues la relación con la mayoría de las partes del club estaba rota.

Vea también: Tulio Gómez dio la fecha en la que llegará el nuevo técnico de América

No obstante, hubo gratos recuerdos que el ex seleccionador de Paraguay y México, y uno de los canteranos de la institución no desaprovechó para recordar el cariño y respeto hacia él.

Pues el extremo por izquierda Emmerson Geovanny Batalla utilizó su cuenta de Instagram para evocar el momento de su primer gol como profesional.

Para esto, hay que remitirse al sábado 12 de septiembre de 2021, cuando en la cancha del Palmaseca se jugó una edición más del clásico vallecaucano dejando como vencedor al 'diablo', pues fue 1-0 con un solitario tanto de Batalla.

Allí, la celebración del futbolista permitió incluir a todo el plantel y un posterior fervoroso abrazo con Juan Carlos Osorio a manera de agradecimiento, más allá de que en tal partido no fue titular.

Y es que Batalla publicó en IG "muchas gracias por todo lo enseñado viejo querido", además comentando que "agradecido por siempre por la confianza que me brindaste en los momentos mas difíciles".

Le puede interesar: Es un hecho: fue dirigido por Pékerman e integrará el cuerpo técnico de Venezuela

Cabe recordar que el jugador apenas alcanzó a disputar cinco partidos en el presente torneo para arribar a Talleres de Córdoba en donde no ha tenido mucha acción.