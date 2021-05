"Guimaraes no honra la historia de Nacional": dura crítica para el brasileño

Atlético Nacional prepara el partido de Copa Libertadores, por la quinta fecha de la fase de grupos frente a Argentinos Juniors en condición de visitante. Los verdolagas deben ganar para seguir con opciones claras de avanzar a octavos de final. Mientras tanto, las críticas por parte de la hinchada siguen contra jugadores y cuerpo técnico, ya que no se olvida la eliminación en las finales de la Liga Betplay.

Esta vez, el turno fue para el entrenador brasileño Alexandre Guimaraes, quien, por los cuestionamientos que recibe, no convence a la principal agrupación de aficionados del conjunto antioqueño. Su idea futbolística es el principal objeto de malestar: “Su estilo de juego conservador no honra la historia de Atlético Nacional”.

Cabe recordar que en la víspera, tuvieron eco las críticas que recibió un hombre como Vladimir Hernández, quien disputa su cuarta temporada con los paisas, pero que no ha podido consolidar el nivel que se esperaba de él desde que arribó en 2018. “Después de cuatro años de fracasar y no marcar mayor diferencia, no podés jugar más en Atlético Nacional”, le dijeron al atacante araucano, con contrato en Atlético Nacional hasta finales de 2021. De momento no ha renovado su vinculación.

Otro que tampoco se salvó de las críticas fue Jefferson Duque. Si bien se le resaltó su trabajo como goleador del equipo, al delantero se le puso en duda su labor como hombre de experiencia. “Todo nuestro respeto y aprecio para vos como jugador del equipo y noveno goleador de nuestra historia. Una lástima que tu liderazgo no haya tenido la suficiente fuerza impacto para cambiar la actitud y mentalidad de tus compañeros”.