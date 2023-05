América de Cali cumplió su objetivo y se clasificó nuevamente a los cuadrangulares finales luego de su triunfo como visitante ante Atlético Huila en el juego de cierre de la fecha 18 de la Liga Betplay. Los escarlatas llegaron a 31 puntos que le permiten ser el cuarto clasificado al grupo de los ocho junto a Águilas Doradas, Millonarios y Atlético Nacional.

Desde luego, el técnico Alexandre Guimaraes se mostró satisfecho con el resultado. Sin embargo, no quiere dejar nada al azar pensando en el remate del todos contra todos.

En la rueda de prensa posterior al partido en Neiva, el estratega afirmó que, si bien tienen asegurada la clasificación, necesitan ratificarla en la próxima fecha: "Todavía nos falta un paso y tenemos que conseguir los puntos para que estemos totalmente adentro. Tenemos seis puntos por disputar y los próximos tres son vitales para hablar de una verdadera clasificación", aseveró.

Para el próximo partido, donde América será local ante Once Caldas, Guimaraes dispondrá lo mejor de su nómina para quedarse con los tres puntos en el Pascual Guerrero de Cali: "No tenemos que andar cuidando a nadie. Tenemos que buscar la clasificación el próximo domingo y sabemos que para asegurar la clasificación, tenemos que jugar incluso mejor que hoy porque el rival no quiere regalar nada", precisó.

El triunfo en el Estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva le permite al cuadro escarlata llegar con aire en la camiseta para lograr un buen cierre del todos contra todos previo a la disputa de los cuadrangulares finales.

Además del duelo en casa ante Once Caldas, América será visitante del Atlético Bucaramanga por la fecha 20 de la Liga Betplay.