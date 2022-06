"Ha hablado con Junior": El 'tiburón' maneja una opción para la zona de volantes

Empiezan a tomar fuerza algunos movimientos en los equipos de la Liga Betplay, y Junior de Barranquilla sería uno de lo principales animadores del mercado de fichajes para la próxima temporada.

Y es que ante la inminente salida de Fabián Héctor Sambueza y la posible desvinculación del venezolano Luis 'Cariaco' González, se hace necesaria la contratación de un volante ofensivo.

Quién sería el nuevo volante ofensivo de Junior

Así las cosas, según lo informado por Habla Deportes, la directiva del cuadro barranquillero tiene como una posibilidad al jugador Vladimir Hernández, quien volvería a vestir tal camiseta luego de seis años.

No obstante, se estima que aún no han iniciado los diálogos entre las partes, teniendo en cuenta que en Independiente Medellín aún no se define la salida del jugador araucano.

Cuál es el balance de Vladimir Hernández en Independiente Medellín

El jugador de 33 años llegó al 'poderoso' en 2021, y desde entonces ha disputado 52 partidos, consiguiendo siete anotaciones.

Cabe recordar que luego de su debut en la disciplina 'juniorista', Vladimir Hernández permaneció durante nueve años (2008 a 2016) allí, posteriormente recaló en Santos de Brasil, para vestir más tarde la camiseta de Atlético Nacional, antes de llegar al DIM.