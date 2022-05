"Hablaría con Don Fuad": Santos Borré le abrió las puertas al Junior

El presente de Rafael Santos Borré ha logrado deslumbrar al mundo del fútbol. El colombiano se ha convertido en uno de los referentes del Frankfurt y su título como campeón de la Europa League lo sitúan en un lugar de honor.

Luego de finalizar la temporada europea, el delantero cafetero ha tenido tiempo para hablar de varios temas. Entre lo más destacado, el nacido en Barranquilla hizo referencia a las posibilidades de jugar en Junior en algún momento de su carrera.

En dialogó con Toque Sports, un canal de contenido deportivo en YouTube, el atacante dejó claro que aunque no recibió la chance inicial en el cuadro rojiblanco, podría llegar a pensar en jugar en el onceno de la 'arenosa'.

“La gente tiene que saber que Junior no me dio la oportunidad, me la dio el Cali. Hablaría con Don Fuad a ver qué nos propone. La primera opción será del Deportivo Cali, pero escucharía qué nos propone Fuad": dijo Borré, entre risas.

Luego, el atacante admitió su gran cariño por el equipo de su tierra: “De niño siempre me llevaron al Metropolitano, seguía a Junior. Viví varias finales de Junior y es un equipo que también ha tenido un lugar en mi vida.

Para el jugador de la Selección Colombia, la posibilidad de llegar a Junior está más que abierta en un futuro. Su prioridad pasa por el Deportivo Cali, pero en su corazón existe un gran cariño por el equipo barranquillero.

Por ahora, el atacante ya piensa en el compromiso que tendrá con la tricolor en los próximos días. Borré es uno de los convocados por Héctor Cárdenas para el duelo amistoso del 5 de junio ante Arabia Saudita.

¿Cuántos goles hizo Santos Borré en su primera temporada con el Frankfurt?

Tras dejar las filas de River Plate, Rafael Santos Borré fichó por el Frankfurt. Con el equipo alemán marcó doce goles en su primera temporada (8 en Bundesliga y 4 en Europa League)