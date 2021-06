Habló Teófilo Gutiérrez: las ofertas si se va de Junior y mensaje para los Char

Junior de Barranquilla vive una polémica situación por cuenta de Teófilo Gutiérrez y su incierto futuro en el club. Este jueves 30 de junio vence su contrato y por ahora no hay luces de renovación; por ende, su salida se hace casi inminente y él continúa desahogándose en redes sociales.

Primero habló sobre su posible destino si finalmente se va de Junior: “Me han buscado otros clubes, pero de eso se encarga mi representante. Mi prioridad siempre ha sido Junior, pero soy un profesional y ya quiero jugar. Donde me toque voy a dejar todo para ganar y aportaré mi experiencia para ganar títulos”, mencionó en el Instagram del periodista Juan Salvador.

Lea también: MLS investiga acto de racismo contra el colombiano Diego Chará

“Si me quedo, A la gente le prometo la décima estrella y clasificar a la final de la Copa Sudamericana… Cuando no jugué con Junior lloraba y mi esposa me secaba las lágrimas. Nadie sabía eso, porque igual tampoco tenía porqué contarlo. Mi abuela siempre me decía que yo podía ser campeón en muchos equipos, pero si no lo hacía con Junior; no valía nada”, agregó el barranquillero incluyendo a su seno familiar.

También tuvo un mensaje para los directivos de Junior: “Por ahí estamos en otros momentos. Agradecerle a toda la familia Char porque confiaron en mí. Ellos han puesto el pecho cuando las cosas han sido difíciles… Lo más importante es que valoren tu trabajo, eso no tiene precio. Yo no tengo doble personalidad, los que me conocen saben que voy de frente y si me he equivocado pido perdón; pero nunca he dicho mentiras”.

De interés: Juan Carlos Osorio los confirmó: dos jugadores que quiere fichar América

Y cerró reiterando su compromiso con el cuadro barranquillero: “Yo no quiero incomodar a nadie. Quiero que el hincha del Junior lloré de felicidad. Después lo otro, si me dicen que barra la cancha, lo haré feliz porque tengo sentido de pertenencia y no lo digo de ‘vende humo’. No estoy para agradarle a nadie”.