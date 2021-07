Harold Rivera espera contar con Mejía y Dinolis para enfrentar a Bucaramanga

Independiente Santa Fe busca conseguir su primera victoria en el semestre, luego de caer en el debut ante Deportivo Cali. Por tal razón, los dirigidos por Harold Rivera deberán ir a la capital santandereana a enfrentar al Atlético Bucaramanga que al contrario del equipo capitalino, venció al cuadro Patriotas.

Para este encuentro el timonel tolimense Rivera, espera poder contar con sus refuerzos, por lo que confía en alinear a Alex Mejía, Ronaldo Dinolis y su zaguero Dayron Mosquera.

“Estamos mirando las posibilidades para que Mejía, Ronaldo Dinolis y Dayron Mosquera aparezcan el domingo. Seguiremos observándolos y el sábado tomaremos una decisión”, fueron las palabras de Rivera en la rueda de prensa antes de enfrentar a los ‘Leopardos’.

Por otra parte, el técnico del equipo bogotano sabe que "los jugadores nuevos vienen con la convicción de dejarle algo a Santa Fe. Estoy seguro de que vamos a llegar a otra final”, la cual perdieron en la temporada anterior ante el América de Cali.

Hay que recordar que en días pasados Rivera le manifestó a Alexis Rodríguez que hasta la fecha, hay Rivera para rato, ya que el estratega había dicho que “no ha pasado nada, no he renunciado y no me han pasado carta de renuncia”.