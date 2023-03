Independiente Santa Fe perdió otro partido en la Liga Betplay y los hinchas comenzaron a inquietarse por la situación del equipo bogotano en la tabla de posiciones.

Ya son siete fechas y el cuadro bogotano suma 6 puntos, por lo que los comentarios que hubo tras la derrota en Envigado tuvieron como objetivo el desempeño del técnico Hárold Rivera.

En rueda de prensa, el entrenador dijo que no tiene en mente la idea de dar un paso al costado, pero que todo dependerá de las decisiones de la junta directiva, en especial el presidente Eduardo Méndez.

Vea también: “No se puede jugar peor”: arremeten contra Santa Fe tras nueva derrota en Liga

“Ponerme a hablar a futuro es peor. Ahora viene el partido de la Sudamericana y luego veremos, ¿por qué dar un paso al costado si ganamos el partido y clasificamos? Esto es de ponerle el pecho a la brisa. Aquí me trajo el presidente Méndez y si él me dice que no continuó, ok; me iría con la cabeza en alto porque estoy tratando de hacer las cosas bien”, dijo Rivera durante la rueda de prensa posterior al encuentro ante Envigado.

El conjunto bogotano tendrá el próximo miércoles la disputa de la primera ronda de la Copa Sudamericana frente a Águilas Doradas como visitante. Posteriormente, enfrentará a América de Cali en el estadio El Campín por la Liga Betplay.

Le puede interesar: Alerta naranja en Envigado: nueva derrota de Santa Fe en la Liga Betplay

“No estamos tranquilos. Personalmente no estoy tranquilo por los resultados, porque hace mucho tiempo no vivía una situación así, pero esto es de poner la cara y mientras me lo permitan, sacaré esto adelante”, agregó el adiestrador tolimense.

Vale señalar que el nombre de Harold Rivera siempre fue resistido por la entrada de Santa Fe cuando se anunció su regreso en diciembre pasado para reemplazar al uruguayo Alfredo áreas, hoy en Peñarol de Montevideo.