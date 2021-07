Hárold Rivera se sacó el casete: está "apenado" y criticó la "ingenuidad" de Santa Fe

Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota en la segunda fecha de la Liga Betplay tras su visita a Bucaramanga y dejó nuevas preocupaciones para Hárold Rivera y su proyecto deportivo que tambalea en medio de dudas por su futuro.

El técnico se salió un poco de su discurso habitual y cuestionó con dureza a su equipo: “La sensación es que fuimos muy ingenuos, sabíamos que era el partido de Bucaramanga, hizo que los errores individuales hicieran que los colectivos no estuvieran bien… En Santa Fe no podemos tener tanta ingenuidad, no podemos jugar de esa manera”.

Lea también: Festival de goles en Bucaramanga acentuó la crisis de Santa Fe en la Liga

“Hay algunos jugadores jóvenes que tienen que seguir mejorando y nosotros dándole la vuelta, seguir buscando, esto no es fácil… Lógicamente me da pena por la presentación del equipo, ese no es el Santa Fe que estamos acostumbrados a ver, pero nos tocó”, agregó el DT.

También puntualizó en la defensa: “Quizás esos tres goles borran un poco o disimilan un poco esa derrota, pero hay que corregir en defensa, hay que mejorar en ataque, en no solamente sostener la pelota sino finalizar de buena manera”.

Posteriormente se quejó de los dos errores que perjudicaron a Santa Fe: “Esto es de trabajo, hay situaciones también que me parecen, de los señores de negro, que no son las más acertadas, pero no es excusa… Antes del 3 y 4 gol que son decisiones arbitrales y pienso que nos condicionan, nos hacen dos goles que había que trabajarlos porque sabíamos que el Bucaramanga juega en largo buscando a Brayan Fernández”.

De interés: Los dos errores arbitrales que perjudicaron a Santa Fe en su derrota con Bucaramanga

Y cerró explicando algunas desatenciones de su equipo: “La primera situación de gol de Bucaramanga nos hacen un centro y nos cabecean, ya después esa salida de ellos que no salimos a presionar como debíamos y dejamos que nos salieran de la presión, luego lanzamiento espalda de nuestra defensa”.