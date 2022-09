"Hay cosas por mejorar, aunque el tiempo de trabajo no está": Comesaña, tras derrota de Junior

Junior tuvo un partido poco amigable en su visita a Pasto. El conjunto tiburón empezó ganando muy rápido con el gol de 'Cariaco' González, pero terminó cayendo tras una segunda mitad para el olvido.

Después de la remontada del conjunto nariñense, las sensaciones no terminaron siendo las mejores para Julio Comesaña. El entrenador uruguayo manifestó algunas inconformidades, pero también resaltó el trabajo de su equipo en una plaza complicada.

“Primero quiero decir que el partido tuvo un excelente arbitraje del señor Ospina y sus compañeros, entonces los sacamos de lado de cualquier responsabilidad. Ya después pienso que para resumir así, Pasto hizo dos goles y nosotros uno solo", dijo inicialmente el estratega, en rueda de prensa.

Sobre las bondades del rival: “Pasto es un equipo bien conformado, con un buen tiempo de trabajo, buenos jugadores. Ellos elaboraron juego y nosotros tratamos de reducirle los espacios y de contragolpe buscar”.

El estratega manifestó como fue cambiando el partido: “Conseguimos el gol, luego Pasto tuvo dos remates de larga distancia y el riesgo siempre estuvo en las pelotas quietas. Incluso Sebastián Viera sacó la más clara de ellos. De resto no vi a Viera siendo figura”.

Significado de la caída y cosas por mejorar: "La derrota no quita que yo me vaya conforme con algunas cosas del equipo, pero también sabiendo que hay cosas por mejorar, aunque el tiempo de trabajo no está presente ahora pero hay que mejorar de alguna manera”.

Finalmente, el técnico señaló las complicaciones de la altura: “Jugamos en la altura y a los equipos de la costa les cuesta, y el equipo viene con varios partidos seguidos, y más con el partido en Santa Marta que fue fuerte”.

Por ahora, Junior prepara su siguiente compromiso. Los tiburones recibirán la visita de Millonarios a mitad de semana en el Metropolitano.