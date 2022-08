"Hay que valorar el trabajo nuestro": El 'Arriero' rescató los puntos altos de Nacional

Atlético Nacional viajó a Santa Marta para toparse con el Unión Magdalena por la novena fecha de la Liga Betplay, mostrando un no muy buen rendimiento, pero rescatando un punto (2-2) ante un club que terminó con un jugador menos y que estaba arriba por dos goles.

Así, y ante el rumor de crisis en las toldas Verdolagas, Hernán Darío Herrera, el DT de la escuadra, atendió a los medios de comunicación, en donde habló sobre lo que para él representa la actualidad del plantel.

Hernán Darío Herrera: Declaraciones del técnico de Nacional tras el empate con Unión Magdalena

De entrada, el 'Arriero' manifestó: "En el primer tiempo jugamos muy confiados, no era el Nacional que nosotros siempre hemos visto, muchos errores dentro del equipo, pero hay que valorar lo que hizo el Unión que nos superó".

Asimismo, el entrenador de los Verdes rescató la reacción de su equipo, pues "en el segundo tiempo hay que valorar el trabajo nuestro, el equipo que quedó campeón, que queremos ver, mejoramos mucho del primer tiempo al segundo".

Entre tanto, el entrenador habló sobre los aspectos que permitieron el alza en el nivel mostrado al apuntar que "con los cambios subimos el nivel, hay que felicitar a los muchachos, se podría haber ganado".

Por último, habló del segundo gol de Unión Magdalena, manifestando: "No sé, no he visto la jugada del penalti de Unión. Se pudo haber ganado el partido, pero se empata y hay que seguir luchando".

Atlético Nacional: Cuándo vuelve a jugar por la Liga Betplay

El próximo sábado 27 de agosto, Nacional recibirá a Bucaramanga por la novena fecha de la Liga Betplay, en un duelo que se llevará a cabo desde las 8:00 de la noche.