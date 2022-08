Liga Betplay 2022-II: Programación de la jornada 10; hay fecha de clásicos

La Liga Betplay ya superó la octava jornada, y con la programación de la fecha 9 y de las semifinales de la Copa Betplay ya conocidas, la Dimayor se dio a la tarea de presentar los partidos, días y horarios de una de las jornadas más esperadas, la fecha de clásicos.

Pues duelos históricos y muy marcados como Millonarios vs Santa Fe, Medellín vs Nacional, América vs Cali, Unión Magdalena vs Junior y Pereira vs Once Caldas, serán protagonistas de el 'ombligo' de la fase regular de la Liga Betplay 2022-2.

Liga Betplay 2022: Programación de la fecha de clásicos

Sábado 3 de septiembre

Patriotas vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+

Deportivo Pasto vs Jaguares

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win/Win+

Deportes Tolima vs Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+

Millonarios vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Domingo 4 de septiembre

Deportivo Pereira vs Once Caldas

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win+

Unión Magdalena vs Junior

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

Lunes 5 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

Martes 6 de septiembre

Envigado FC vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: Win/Win+

Cabe recordar que los partidos aplazados de las primeras jornadas, los cual es sobre todo se presentaron por la imposibilidad de usar las plazas de Cali y Bucaramanga, también fueron programados.