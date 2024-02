"Hay un problema grande": Gamero destapó la verdadera razón por la que Millos no ha podido ganar

En medio de la decepción por la derrota de Millonarios 0-2 ante Once Caldas en la novena jornada de la Liga Betplay, el técnico Alberto Gamero no escatimó en autocrítica y señaló los problemas clave que afectaron el desempeño de su equipo.

"Hay un problema grande y es que no la metemos. Los goles (en contra) son jugadas aisladas. El penalti fue una imprudencia. Reproches no tengo. Hay que tranquilizar a los jugadores. Hicimos todo para al menos empatar. Ahora es recibir las críticas y hacernos fuertes para revertir el momento", expresó Gamero, refiriéndose a la falta de eficacia ofensiva y la necesidad de mantener la calma ante las adversidades.

A pesar de la racha negativa, Gamero reafirmó su confianza en el estilo de juego de su equipo: "Me achanto mucho cuando el equipo no tiene reacción o no elabora. Pero la estructura es para buscar los partidos. Por perder 3 partidos y no hacer goles no voy a cambiar mi forma de jugar. El grupo se siente cómodo así. Seguiremos insistiendo".

El técnico también compartió su sentir personal ante las críticas y la presión que conlleva dirigir en momentos difíciles: "De este momento vamos a salir. Para mí no es fácil salir y que me griten cosas. Es un momento duro. Si algo he tenido es que mi equipo respeta a la afición. Hoy salí dolido, mucho, pero lo vamos a revertir".

Con determinación y compromiso, Alberto Gamero y su equipo buscarán superar esta difícil situación y recuperar el rumbo en la Liga Betplay.