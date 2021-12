Hernán Torres criticó al árbitro: "Siempre que nos pita una final la perdemos"

El Deportes Tolima no pudo repetir el título y vio como el Deportivo Cali se consagró campeón en el estadio Manuel Murillo Toro. Uno de los afectados por este golpe fue el estratega ‘pijao’ Hernán Torres, quien en rueda de prensa manifestó su “dolor inmenso” por haber perdido la final, y por la actuación del árbitro.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el timonel ibaguereño señaló haber realizado un “buen primer tiempo. Pusieron muchos hombres dentro de nuestra zona y pudieron convertir el gol que me dejó muchas dudas porque le pega primero en el pecho a mi jugador y luego pega en la mano… No sé, siempre que nos pita una final la perdemos, pero bueno, ese es el fútbol. Luchamos, corrimos y no se pudo convertir”.

Por otra parte, Torres añadió que “tuvimos un año muy bueno, pero nos faltamos cinco centavos pal peso. Es importante, toda la campaña, pero perdimos, y perdimos lo que más queríamos, el titulo anhelado, el sueño anhelado y la estrella anhelada. Hay un dolor inmenso en el corazón, me voy triste por ver el estadio lleno y no darle la alegría a toda la gente, eso me tiene golpeada el alma”.

Hay que recordar que Hernán logró quedar campeón como visitante ante Millonarios en el primer semestre, pero no pudo ratificar la buena temporada ante la hinchada que acompañó al Tolima en el Murillo.

Por lo pronto, el equipo saldrá a vacaciones y se preparará para afrontar la Copa Libertadores y los torneos nacionales, donde espera volver a ser figura.