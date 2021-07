Hernán Torres criticó al árbitro y pidió una explicación por el gol anulado frente a Nacional

Deportes Tolima registró su primera derrota en la Liga BetPlay del segundo semestre al caer 0-1 ante Atlético Nacional en condición de visita en partido de la segunda fecha que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

El desarrollo del encuentro, que contó con la presencia de 6.000 espectadores en las tribunas, se vio manchado por un error del árbitro central Carlos Ortega y los encargados del VAR, ya que en el minuto 81 anularon una acción que terminó en gol del conjunto ibaguereño por una supuesta infracción de Luis Miranda contra el portero Aldair Quintana.

Lea también: Nacional se sacudió la paternidad del Tolima: victoria en el Atanasio con hinchas

Sobre lo sucedido, Hernán Torres, director técnico de Deportes Tolima, reaccionó en la rueda de prensa posterior al compromisos en donde expresó su malestar por la decisión del referí y pidió una explicación.

"Primero que todo quiero pregunta ¿Por qué anularon el gol? Yo quisiera preguntar ¿Por qué anularon el gol?

Cuál es el motivo por el que anulan el gol. Es un gol legítimo. Es un error craso de un árbitro del nivel de ese señor Ortega, es un craso error", sentenció Torres.

Seguidamente, el entrenador 'pijao' aseguró que no pretende desmeritar la victoria de Nacional, pero el error del árbitro perjudica el ánimo y accionar cualquier equipo.

"No quiere decir que no vamos a darle mérito al triunfo de Nacional, pero ese error de ese gol, gol legítimo, donde lo quiera ver, me parece que no es correcto. Respeto los árbitros, respeto el sistema arbitral, pero esos errores tan infantiles desequilibran cualquier estado de ánimo de un equipo de fútbol", dijo.

Le puede interesar: ¿El VAR perjudicó a Tolima Vs. Nacional? Anulan jugada que terminó en gol

Con respecto al desarrollo del partido, Hernán Torres aceptó que Atlético Nacional fue superior en el primer tiempo y mereció ganar. Igualmente, valoró la reacción de sus dirigidos en el segundo tiempo y explicó los cambios que hizo para mejorar el rendimiento.

"Fue un primer tiempo que no jugamos bien. No tuvimos intensidad y fuimos pasivos. Nacional se jugó la vida y nosotros ahí. En el segundo, con Yohandry Orozco tuvimos posesión, cambios de ritmo. Daniel Moreno entró por Andrey Estupiñán y estuvo abierto", manifestó.