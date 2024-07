Hernán Torres estalló tras feo debut en Cali: "paños de agua tibia"

Inició esta semana la Liga Betplay 2024-2 y en la noche de este martes, Deportivo Cali recibió al Pereira para la primera fecha, un hecho que terminó siendo muy amargo para el conjunto 'azucarero'.

El resultado final fue de 0-2 a favor del 'Grande' Matecaña' y después del encuentro Hernán Torres, quien debutó en Cali como director técnico, dejó sus sensaciones de lo que fue este encuentro.

"El balance es negativo, cuando se pierde un partido no puede andar con paños de agua tibia de que nos paramos bien, pero el rival se llevó los puntos. La expulsión desequilibra el juego", inició diciendo Torres.

Después confesó que el equipo "trabajó bien en el primer tiempo hasta el gol. No nos pueden hacer goles tan fáciles y más cuando trabajamos esas jugadas. Dañamos el sacrificio que se hizo con esos centros anunciados, eso lo deja a uno impactado. Cali no permite procesos y no podemos dejar ceder los puntos así".

"Hay que hacer goles, no estamos haciéndolo, eso dará confianza. Necesitamos que nuestros jugadores tengan confianza y que puedan embocarlo y tener decisiones acertadas. Queremos un equipo enfocado, estamos trabajando en ello. Esto es un reto que vengo a pelear y que sacaremos adelante", finalizó diciendo.

Claramente, Torres no está muy tranquilo por este partido, pero seguramente tendrá unos días para corregir los errores y obtener una victoria en la siguiente fecha, misma en la que se medirá con Alianza FC el próximo sábado 20 de julio.