Hernán Torres no esconde sufrimiento con Cali: "He tratado ser justo"

Durante los primeros partidos de este arranque liguero, el Deportivo Cali ha sido una montaña rusa completa. Con buena cara en condición de local y con malos registros de visitante, los caleños no pudieron dar el golpe ante el actual subcampeón, Independiente Santa Fe. Aunque se preveía un buen panorama gracias al gol de Jonathan Marulanda, los cardenales ‘bailaron’ a los locales.

Con un gran juego colectivo de lucimientos, Santa Fe vino de menos a más y logró el empate gracias a un inexplicable gol en contra de Rafael Bustamante, Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera que cumplieron con la inexorable ley del ex vulnerando a un inseguro Gastón Guruceaga que le ha ganado la posición a Alejandro Rodríguez.

Justamente, Hernán Torres precisó sobre las falencias que ha tenido la institución en este arranque liguero que agudiza la crisis del tema del descenso, un lugar alejado a la historia del Deportivo Cali, pero que se ha convertido en una dolorosa realidad.

Aunque no se vio a lo largo de los 90 minutos, Hernán Torres afirmó que, “lo que mejor venía trabajando era la parte defensiva. Hoy cometimos errores cruciales que no se le pueden dar a un equipo como Santa Fe y los cobró. Esa es la verdad. Hemos estado luchando por mejorar todas las líneas y hoy en la parte posterior tuvimos inconvenientes”.

HERNÁN TORRES SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LAS DERROTAS

Cali no venía teniendo la mejor pretemporada y en el segundo semestre tampoco ha demostrado una cara positiva. Hernán Torres aseguró, “todo es mi responsabilidad. Soy el líder, el encargado del grupo. Es mi responsabilidad. Es mi obligación corregir y poner al que tenga que poner. Tuve siete partidos amistosos y llevo seis de la liga. A todos los he puesto y he sacado conclusiones. He tratado de ser justo”.

En el mercado de fichajes, Hernán Torres fichó a Gastón Guruceaga, arquero uruguayo que llegó a competir con Alejandro Rodríguez. El charrúa ha estado inseguro en los primeros partidos y se vio reflejado ante Independiente Santa Fe. “Es una competencia entre los dos, como en todos los puestos. Se tomó la decisión de que él jugara. Está trabajando bastante bien, tengo que revisar los goles para saber si tiene responsabilidad. Fue una decisión que tomé por lo que hemos visto y observado en amistosos y competencias. La decisión se toma pensando en que el que ande bien juega y no queriendo perjudicar a nadie”.

Por último, aseveró cuál es el Cali que quiere ver, “quisiera que ya se viera el Cali que yo quiero porque todos estamos sufriendo. Por momentos se hacen las cosas bien, por momentos no. Eso complica más y la presión se pone más alta de lo que está. Debemos tener mucho equilibrio para seguir manejando la situación porque el trabajo lo salva a uno. Estoy enfocado en el trabajo, en que este grupo reaccione, cumple, tenga una idea clara, simple. Empezamos bien hasta el gol. Luego nos metimos muy atrás”.