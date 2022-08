Hernán Torres tras la derrota de Tolima con Junior: "el arbitraje fue perverso"

Deportes Tolima sumó una nueva derrota en la Liga BetPlay al caer en condición de visita 1-2 con Junior de Barranquilla en partido de la fecha 9 que se disputó en el estadio Metropolitano.

Durante el encuentro se registraron algunas polémicas arbitrales teniendo en cuenta las decisiones del juez central Carlos Ortega y las intervenciones del VAR.

Al término del partido, Hernán Torres, técnico de Tolima, calificó como "perverso" el arbitraje y al mismo tiempo aseguró que las determinaciones de los jueces afectaron considerablemente a su equipo.

"El partido lo planificamos como se hizo en el primer tiempo. En el segundo pasaron cosas y así es muy difícil. En nueve juegos nos ha pitado ocho penales el VAR, así es muy complejo. No me quejo del árbitro porque hay que asumir lo que le corresponde a uno, pero fue un arbitraje perverso. No voy a excusarse ni a opacar la victoria de Junior, pero esas situaciones desaniman y le cortan el ritmo de juego al visitante que fuimos nosotros hoy"

Torres manifestó que no seguía criticando el trabajo de Ortega ya que le dan "más pito" en los próximos partidos.

El estratega ibaguereño explicó que Tolima cumplió un "planteamiento importante" en el primer tiempo y en la segunda mitad Junior "salió a presionar".

Al margen de las polémica, el entrenador aceptó que su equipo tiene que mejorar considerablemente en aspectos como la definición y en ser más sólidos dentro del terreno de juego.

"Mejorar la definición. Tuvimos dos palos. Hay que ser sólidos y fortalecer el grupo".