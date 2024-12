Herrera explotó tras la eliminación del Once: "nos quita la posibilidad de ir a una final"

Once Caldas quedó eliminado de la Liga Betplay al perder su compromiso ante Deportes Tolima. Sin embargo, una acción de juego ha generado polémica y hasta el mismo Arriero se manifestó sobre el posible penal.

Deportes Tolima abrió el marcador en el minuto 31 con un gol de Brayan Gil, quien recibió un pase de Jeison Lucumí. Durante la primera mitad, ambos equipos tuvieron oportunidades para anotar, pero solo Tolima logró convertir. El primer tiempo finalizó con un marcador de 1-0 a favor de Deportes Tolima.

Lea también: Nacional y América hicieron la tarea: Reclasificación tras le fecha 6 de cuadrangulares

El encuentro terminó 1-0, lo que permitió a Deportes Tolima sumar tres puntos valiosos en la tabla de posiciones de los cuadrangulares, alcanzando un total de 10 puntos y asegurando su clasificación a la final de la Liga Betplay.

Sin embargo, se destacó una jugada que pudo haber sido penal a favor del Once Caldas. En el minuto 94, Junior Hernández disputaba el balón con Joel Contreras en el área del Tolima, y en esa acción, el defensor sujetó al atacante, lo que muchos consideraron como una posible falta penal. Al final, Jhon Hinestroza continuó con el partido que concluyó en victoria para Deportes Tolima.

Le puede interesar: Millonarios se quemó en el Galeras: empató 0-0 y quedó eliminado de la final

Al terminar el partido, el entrenador arremetió contra el central del compromiso por la acción y dejó un claro mensaje.

"¿Qué es lo que están trabajando? No es para que me castiguen. ¡Castíguenlos a ellos! No a los entrenadores ni a los jugadores que se están matando allá. Y el hombre nos quita la posibilidad de ir a una final. ¡Nos la quitó! Piensen un poquito más. No necesitamos ayuda de nadie", recalcó.

"Estaba viendo el video. Castiguen a Carlos Antonio Vélez que dijo ‘penalazo’. No nos castiguen a nosotros. Ellos están viendo el partido tranquilos. Dice ‘penalazo’. Y el señor (el árbitro), dice ‘juegue rápido’. No nos dejaba mirar el VAR ni nada".