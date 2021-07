Hinchas de América, otra vez implacables con Joao Rodríguez

Juan Carlos Osorio debutó con el pie izquierdo en el banquillo técnico del América de Cali. El cuadro caleño cayo por la mínima diferencia ante el club brasileño Paranaense, por lo cual, complicó sus aspiraciones a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

No obstante, el risaraldense no fue el único que estuvo en el ojo del huracán; el delantero Joao Rodríguez también fue criticado por su actuación ante los brasileños.

Frente a la sanción que tiene América por el tema de Matías Pisano, a Juan Carlos Osorio le tocó elegir lo que había en la nómina, entre ellos Joao Rodríguez. El atacante, si bien es cierto no fue relevante en el primer semestre, se esperaba que en este encuentro se cargara el equipo al hombro. Sin embargo, no fue así. Osorio le dio ingreso al minuto 58 para que creara las opciones de gol, pero no tuvo suerte para marcar; eso sí, fue el blanco de las críticas en las redes sociales.

Y es que los hinchas, principalmente en Twitter, fue implacables con el rendimiento del futbolista, quien desde el comienzo de su estancia en el cuadro rojo, ha recibido cuestionamientos.

América deberá hacer borrón y cuenta nueva y tendrá que pensar en lo que será su debut en la Liga Betplay este sábado cuando reciba a Junior de Barranquilla a las 3:30 de la tarde.