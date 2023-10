Horripilante y rebuscado: Carlos Antonio se la cantó al VAR por gol anulado al Cali en el clásico

Carlos Antonio Vélez, director de Planeta Fútbol de Antena 2, no escatimó críticas hacia el VAR y la actuación del árbitro John Hinestroza en el clásico entre Deportivo Cali y América por la fecha 17 de la Liga Betplay. El periodista deportivo expresó en Twitter su descontento con la decisión de anular un gol al Deportivo Cali mediante el VAR, considerando que la posición del 'Chino' Sandoval era legal, según él.

"Bastante rebuscada la tirada de líneas azules y rojas para anularle un gol al Deportivo Cali. Para mí era legal la posición del ‘Chino’ Sandoval. El VAR definitivamente tiene un problema para cada solución. Horripilante", comentó Vélez, manifestando su frustración por la impidió la apertura del marcador.

Vea también: América le sacó el empate a Cali en Palmaseca y aseguró clasificación a cuadrangulares

En cuanto al desempeño del árbitro Hinestroza, Carlos Antonio Vélez no rebajó sus cuestionamientos, calificándolo como "fuera de concurso" y describiendo su actuación como desastrosa. La molestia del director de Planeta Fútbol se hizo evidente al analizar el desempeño del colegiado en el esperado encuentro de este domingo.

Le puede interesar: ‘Polilla’ da Silva volvería a dirigir a un equipo del FPC: espera llegar a un acuerdo

Además, Vélez no ocultó su desazón con el desarrollo del clásico, señalando la falta de acciones ofensivas durante los 90 minutos. "Inofensivo el clásico Cali vs América. Entre los dos, solo cuatro tiros al arco en casi 100 minutos. 72% de posesión del equipo rojo y NINGÚN tiro al arco en el segundo tiempo. Clásico de gran expectación, clásico de gran decepción ofensiva", expresó, dejando claro su desencanto con el espectáculo ofrecido por ambos equipos en Palmaseca.

* Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial bajo supervisión humana