“Hoy me dejaron feliz”: Gamero, victoria de Millonarios y jugador que lo impresionó ante Jaguares

Alberto Gamero quedó gratamente feliz con la actuación de Millonarios ante Jaguares en la noche del sábado, teniendo en cuenta que utilizó una nómina alterna, pensando en el compromiso de la próxima semana ante Fluminense por la Copa Libertadores.

El entrenador del cuadro bogotano destacó que se cumplió con el plan trazado y que se mantuvo una idea de juego, independiente de los jugadores que estuvieron en la cancha del Jaraguay.

“Hoy me dejaron feliz. Y no es que hasta aquí llegamos, se cometieron errores. Debemos pensar en qué estamos en una institución que requiere resultados, pero le pedimos a la afición que tenga paciencia. Yo los veo que cada día están superándose. Este equipo cada día está más sólido”, dijo Gamero ante los medios.

Al mismo tiempo, manifestó su asombro por un jugador como Óscar Cortés, juvenil que tuvo en cuenta en Montería: “Hubo jugadores que apenas debutaron y no desentonaron. Unos han venido alternando, otros no venían jugando. Todos hicieron un partido serio. Hubo cosas muy buenas, como el caso de Óscar Cortés. Me impresionó. Ellos deben responder cuándo se les llame y hoy me lo demostraron”, agregó.

Luego de la victoria ante Jaguares en Montería, Millonarios se alista para enfrentar a Fluminense el próximo martes 22 de febrero desde las 7:30 P.M., hora Colombia. Será el juego de ida de la fase eliminatoria de la Copa Libertadores.