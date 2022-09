"Hubo gente con armas cortopunzantes": asistente de Mayer dio su versión de lo que pasó en Tuluá

El ex jugador y hoy asistente técnico del Deportivo Cali, Darío 'Chusco' Sierra, relató en RCN Radio lo que ocurrió en el duelo de la fecha 13 de la Liga Betplay entre el equipo azucarero y Cortuluá, en Tuluá (Valle del Cauca).

El asistente contó cómo se vivieron los momentos de angustia en el final del encuentro, cuando vieron que aficionados del equipo caleño ubicados en la tribuna oriental invsdieron la cancha para agredir a los jugadores.

"Nosotros estamos de frente cuando empezamos a ver que los hinchas que estaban en oriental se meten a la cancha y se vienen hacia nosotros. Nos preocupamos mucho por Teo (Gutiérrez), porque él está cerca de ese sector del terreno; por eso Mayer grita 'oigan, cuidado con Teo'. Pero segundos más tarde vienen hacia nosotros y rodean a Mayer y ahí me preocupé por la integridad él, porque había mucha gente alrededor nuestro", dijo Sierra.

El asistente técnico del Cali explicó que "uno no puede normalizar esta situación. El hincha muchas veces te grita cosas que no son, uno lo acepta, pero que no debía ser así. El apoyo no debería ser solo cuando se gana sino también cuando hay momentos difíciles".