Santa Fe tomó decisión radical con el futuro de Rodallega: sorpresiva oferta

Hugo Rodallega fue una de las grandes figuras de Independiente Santa Fe en el subtítulo de la Liga Beptlay. El delantero vallecaucano tuvo una larga participación a lo largo del campeonato y destacó como el goleador del cuadro cardenal para llevarlo hasta la final del torneo ante Atlético Bucaramanga.

El atacante con pasado en la Selección Colombia tuvo algunas molestias físicas en el partido por el título y pesé a ello se mantuvo en el campo para respaldar a su equipo. Incluso convirtió su gol en la tanda de penales. Tras los rumores sobre su salida a mitad de año, el atacante confirmó que seguía en el equipo

Ahora, con el segundo semestre en marcha, se ha vuelto a hablar sobre su futuro en el conjunto cardenal. Para el veterano, la manera como ha sido tratado en el cuadro bogotano le ha causado una grata impresión y podría hacerlo tomar una decisión clave en su futuro.

Según la información del periodista Mariano Olsen, el ex Fulham podría permanecer más años de lo esperado en la escuadra roja. El club le habría hecho una oferta inigualable al atacante que sería respondida en los próximos días.

“Rodallega analiza seriamente la propuesta que le hizo Santa Fe: renovar su contrato hasta el día que decida retirarse y luego seguir trabajando en el club. El delantero tiene buenas intenciones y se reunirá con Eduardo Méndez en próximos días para avanzar sobre el tema”, apuntó Olsen por medio de su cuenta de X

Anteriormente, el jugador había confirmado que no tenía otro interés que no fuera el cuadro cardenal: “Yo solo pienso en Santa Fe, este fue el equipo que me abrió las puertas y quiera darle el título a esta afición que me ha apoyado tanto”.

Todo esto hace pensar que el goleador del Sudamericano Sub-20 en 2005 podría retirarse vistiendo la camiseta del león. Un gesto que reivindicaría su respeto por el club pesé a ser confeso hincha del América de Cali.

Por ahora, se espera conocer la decisión del delantero. Sin embargo, el jugador se mantiene concentrado en poder estar en forma rápidamente para aportarle al equipo en la campaña del segundo semestre.