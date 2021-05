Independiente Medellín: el 'pero' que hay para la renovación de Leonardo Castro

Independiente Medellín sigue preparándose para lo que será el segundo semestre de la Liga Betplay, luego de quedar con las manos vacías en el 'todos contra todos' de la Liga Betplay.

Por tal razón, el estratega Hernán Darío Gómez comenzó a planificar lo que será su plantilla y por ende, ya le habría pedido a los directivos nuevos refuerzos y renovaciones de algunos jugadores de la escuadra del ‘Poderoso de la Montaña’. Uno de esos nombres es el de Leonardo Castro, delantero que no tuvo un buen rendimiento, pero al cual el ‘Bolillo’ le daría una nueva oportunidad.

Según informó el periodista Oscar Tobón, de Win Sports, el máximo dirigente del club antioqueño, Raúl Giraldo, no quiere dejar ir gratis a Castro, ya que “no quiere perder el dinero que pagó por su pase”, tras pagar en su momento alrededor de un millón de dólares.

No obstante, las cosas no parecen fáciles, debido a que ‘Leo’ le habría pedido a la junta directiva un aumento de salario para poder renovar el contrato, al cual le restan siete meses para quedar como agente libre y poder negociar su fichaje con el equipo que desee. Hay que recordar que en los meses anteriores hubo interés de algunos conjuntos del FPC, pero no se llegó a un acuerdo.

Vale señalar que Medellín está en negociación con su capitán y referente, Andrés Cadavid, quien le estaría pidiendo a los directivos la renovación por dos años, mientras que el rojo le estaría ofreciendo solamente uno.