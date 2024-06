¿James Rodríguez será refuerzo de Junior? Se conoció toda la verdad

¿James Rodríguez volverá al fútbol colombiano? Mucho se ha especulado con respecto al futuro del mediocampista de 32 años, luego de no tener la continuidad deseada en Sao Paulo y después de que se informara que no estaría en los planes del director técnico Luis Zubeldia para el segundo semestre de 2024.

A pesar de tener contrato hasta 2025, desde Brasil se ha dado a conocer que James estaría analizando nuevas opciones para su futuro, aunque Julio Casares​, presidente de Sao Paulo, declaró que al club tricolor no ha llegado ninguna oferta oficial.

Por lo pronto, el mediocampista zurdo está concentrado con la Selección Colombia y está a pocos días de iniciar su participación en la Conmebol Copa América.

¿James podría jugar en Junior?

Al término de su participación en la Liga BetPlay del primer semestre de 2024, desde Barranquilla se empezó a generar un rumor que aseguraba que Junior estaría interesado en fichar a James Rodríguez.

Teniendo en cuenta que el conjunto 'rojiblanco' ha hecho importantes inversiones en su momento para contratar a figuras de la talla de Giovanni Hernández, Sebastián Viera, Matías Fernández, Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero, entre otros, la idea no resultó descabellada para muchos.

Incluso se llegó a informar que existían acercamientos para conocer las condiciones del mediocampistas.

Sin embargo, en las últimas horas toda especulación quedó aclarada, después de que Fuad Char, máximo accionista del club, se pronunciara.

Char afirmó que Junior no ha tenido ningún contacto oficial con James ni con sus allegados.

"No, no. Nosotros oficialmente, el club, no ha hecho ningún contacto con ellos (James Rodríguez y Juan Fernando Quintero) por interés de nosotros. El equipo que tenemos es este que terminó el primer semestre con estos cuatro refuerzos que estamos buscando, los dos volantes, el marcador derecho y el delantero por izquierda", explicó Char en diálogo con El Heraldo.

De esta manera, queda descartada cualquier posibilidad de que James llegue a Junior de Barranquilla, a menos que se registre una sorpresa en el mercado de fichajes luego de la Copa América.