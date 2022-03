Jarlan colma la paciencia en Nacional: "es un pecho frío. No corre, no tiene actitud"

Las culpas comenzaron a recaer, luego de la eliminación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Hay señalamientos a la directiva y al cuerpo técnico, pero también, por supuesto, a los jugadores.

Uno de los más cuestionados, además del arquero Kevin Mier, fue el centrocampista Jarlan Barrera, quien no terminó por convertirse en el revulsivo de los antioqueños en un momento definitivo del cuadro verdolaga a nivel continental.

Así pasó el jueves anterior ante Olimpia, si bien fue el segundo jugador mejor calificado del encuentro en Medellín con 7.6, solo superado por el 'Rifle' Andrade.

Sin embargo, a Jarlan se le volvió a cuestionar su actitud en el campo, hecho que no dejó pasar el analista arbitral Rafael Sanabria, quien puso en tela de juicio el aporte del futbolístico del 'samario'.

"Un equipo sin categoría, sin actitud. Para qué lloras, Jarlan Barrera, si durante el primer tiempo no corría, se quedaba quieto. No había actitud, no había dolor. ¿Entonces para qué el dolor después cuando ya pasaron las cosas? Él es bueno en la parte técnica, pero es un 'pecho frío', con todo respeto lo digo", afirmó Sanabria en un programa del canal ESPN.

Por el momento, Atlético Nacional afronta la Liga Betplay, en medio de la incertidumbre por conocer al nuevo director técnico. Este domingo enfrentará al Independiente Medellín con la obligación de ganar ante su rival de patio.