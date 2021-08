Joao Rodríguez agradece la confianza de Osorio y acepta la presión de jugar en América

América de Cali está en medio de un nuevo proceso deportivo con la llegada del director técnico Juan Carlos Osorio. Sin embargo, tras seis fechas de la Liga BetPlay, lo hecho por el estratega no convence a la afición 'escarlata' y ya se empiezan a generar críticas.

Uno de los cuestionamientos tiene como protagonista al delantero Joao Rodríguez, quien ha disputado siete partidos en el segundo semestre (dos por Copa Sudamericana) y el pasado viernes 20 de agosto fue elegido como la figura en el empate contra Patriotas.

A pesar de las críticas, Rodríguez se mostró complacido con las oportunidades que ha recibido por parte de Juan Carlos Osorio y destacó los minutos que ha tenido para estar en cancha en comparación con el pasado cuerpo técnico encabezado por Juan Cruz Real.

"En el primer semestre no tuve mucha chance de jugar, si mucho fueron 45 minutos, pero en este segundo semestre he cogido más ritmo, con mejor rendimiento y esperemos sea un gran arranque para consolidarnos. En este nuevo proceso, si bien es cierto que he tenido mas continuidad, vamos a tratar de mantener ese nivel partido a partido y seguir mejorando fecha tras fecha", afirmó el delantero en diálogo con Zona Libre de Humo.

Por otro lado, Rodríguez agradeció la confianza recibida por Osorio en las primeras fechas del campeonato.

"El míster da la confianza y ya depende de uno retribuir y entregarse al máximo y hablar en la cancha. Hasta el día de hoy he sido contemplado por el profe en sus alineaciones y estoy muy agradecido por eso y espero seguir retribuyendo en la cancha esa confianza", agregó.

Finalmente, Joao Rodríguez aceptó la presión que siente por jugar en América y lo que espera la afición en cada partido.

"Todo el que llega a América sabe a lo que se enfrenta, es el club más grande del país y la presión que genera. No soy ajeno al tema pero uno sabe que la gente espera y exige y toca darle mucho al equipo, aportarle al máximo y cumplir los objetivos", puntualizó.