Joel Graterol: continuidad en América y sus planes en Europa

América de Cali sigue luchando por entrar a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde el elenco caleño tendrá su última oportunidad en la sexta fecha cuando enfrente a su rival directo Cerro Porteño que tiene siete unidades, pero una victoria podría arrebatarle el segundo lugar en la tabla de posiciones.

Aunque mucho se ha rumorado sobre la llegada de nuevos jugadores para lo que será el segundo semestre de la Liga Betplay; trascendió que el guardameta venezolano, Joel Graterol, tendría ofertas para salir del club en el siguiente mercado de fichajes.

Graterol, en todo caso, dejó claridad de su futuro: “Hasta el momento no he recibido nada oficial, ni he hablado con otros equipos de propuestas”, declaró en la entrevista concedida a Zona Libre de Humo.

Por otra parte, le recordó a la parcial ‘escarlata’ que siempre intenta dar lo mejor para que América consiga buenos resultados, pero no ocultó que le gustaría partir al viejo continente: “Yo estoy dando todo con América, es un equipo muy grande. Honestamente me gustaría ir a una liga top de Europa”.

Cabe señalar que en los próximos días las selecciones sudamericanas jugarán la sexta y séptima fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022, por lo que Joel Graterol espera recibir un llamado del estratega José Peseiro: “Tengo un sueño de niño que es jugar con mi selección, representar a mi país, eso es un privilegio. Eso me llena y me inspira a trabajar duro para estar ahí”.

Por el momento, Graterol y el resto de la plantilla de los ‘Diablos Rojos’ intentarán vencer a Cerro Porteño para superar la crisis deportiva de hace un par de semanas, donde el estratega Juan Cruz Real tuvo que dar un paso al costado.