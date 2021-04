Juan Cruz Real: "Millonarios tiene más ventaja, pero lucharemos por los dos torneos"

El bicampeón de Colombia, América de Cali ingresó a los ‘Playoffs’ de la Liga Betplay con la mentalidad de retener su corona y sumar su estrella 16 en el fútbol colombiano. No obstante, al cuadro ‘escarlata’ le tocó empezar el camino con un rival que ha enfrentado en varias ocasiones, donde ha tenido resultados agridulces.

En el primer partido de los cuartos de final, al actual campeón de la liga le toca cruzarse ante el el equipo que dirige el profesor Alberto Gamero, Millonarios el próximo fin de semana. Por tal razón, el técnico argentino Juan Cruz Real resaltó que “todos los rivales son complejos, sabíamos que iba a ser difícil. Nos prepararemos, en los papeles porque Millonarios tiene una ventaja de más tiempo de descanso al no tener competición internacional y nosotros trataremos de atacar los dos frentes”, fueron las primeras palabras del argentino.

No obstante, agregó que en las últimas fechas “hemos venido de menos a más”, por lo que en estos cruces de ‘Playoffs’ “son partidos de 180 minutos que generalmente definen todo en el segundo encuentro”, declaró el estratega a Win Noticias luego del sorteo.

Por otra parte, Juan Cruz Real fue sinceró y confesó que América no tiene “una nómina amplia como la de otros equipos, pero eso no quiere decir que no apostaremos a las dos competencias (Liga Betplay y Copa Libertadores). Tenemos buenos jugadores, pero la nómina es corta en cantidad”.

A pesar de contar con una nómina limitada para afrontar los dos torneos, Juan Cruz Real sabe que ellos son los actuales campeones y por lo mismo “la presión es mayor para los que no han sido campeones últimamente”.

Finalmente, el entrenador ‘escarlata’ indicó que su capitán y referente, Adrián Ramos “nos ha hecho mucha falta, lo hemos tenido menos de la mitad del campeonato. Esperamos que esté lo más pronto con nosotros, ha hecho un esfuerzo muy grande”.